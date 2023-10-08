İsrail yıllardır Gazze'yi vuruyor

İsrail 2000'li yılların başından itibaren pek çok kez Gazze Şeridi'ni hedef aldı.

2000 yılında başlayan İkinci İntifada'da, tıpkı ilki gibi Gazze, İsrail askerlerinin istilasına uğradı.

Başta çocuk ve gençler olmak üzere en az 2 bin Filistinli hayatını kaybetti.

2004-2006 yılları arasında İsrail defalarca operasyon düzenledi

2004 yılında İsrail, Gazze'ye üç ayrı operasyon düzenledi. Saldırılarda Hamas'ın kurucularından Şeyh Ahmed Yasin ile Abdülaziz el-Rantissi hayatını kaybetti.

2005 yılında İsrail Gazze'den çekilme kararı alsa da bu sadece sonraki operasyonlar için küçük bir ara oldu.

2006'ya gelindiğinde İsrail, Gazze Şeridi'ne yine operasyonlar ile döndü. Çok sayıda Filistinli şehit edildi.

2008 Gazze Savaşı

2008'de İsrail-Gazze hattı yine hareketliydi. Şubat'ta İsrail, Sıcak Yaz operasyonunu başlattı. İsrail-Hamas arasında kabul edilen ateşkes ile gerilim düşse de yıl biterken Gazze Savaşı nam-ı diğer Dökme Kurşun Harekatı patlak verdi.

27 Aralık 2008'de İsrail, Hamas'ın İsrailli sivillere ve askeri birimlere saldırdığı iddiasıyla savaş başlattı.

22 gün süren savaşta 13 İsrail vatandaşı hayatını kaybetti ve 1400 Filistinli şehit oldu, 4 binden fazla kişi de yaralandı.

2012

14 Kasım 2012'de İsrail bu defa Savunma Sütunu operasyonunu başlattı. Hamas'ın genelkurmay başkanı Ahmed Jabari öldürüldü. Gazze 8 gün boyunca roket ve hava saldırılarının hedefi oldu.

2014

Temmuz 2014'te İsrail, Gazze'yi hedef alan bir savaş daha başlattı. Saldırı 7 hafta sürdü. Aralarında onlarca çocuğun bulunduğu en az 2 bin 250 Filistinli bu süreçte şehit edildi.

2018

Mart 2018'de Filistinliler Gazze'nin İsrail sınırında gösteriler düzenledi. İsrail askerleri göstericilere ateş açtı.

Birkaç ay boyunca devam eden protestolarda 170'den fazla Filistinli, İsrail güçleri tarafından şehit edildi.

2022

2022 yılına gelindiğinde İsrail bu kez Gazze'ye yönelik Şafak operasyonu başlattı. 5 Ağustos'ta başlayan operasyon 3 gün sürdü. Gazze'de yaklaşık 50 Filistinli şehit oldu.

2023 yılı tarihteki en sağcı İsrail hükümeti olarak tanımlanan Netanyahu yönetimi ile Filistinliler'e yönelik baskı ve şiddet artış gösterdi.

Mayıs ayınca İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar şiddetlendi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.