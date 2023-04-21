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Dünya
AA 21.04.2023 22:40

KKTC'deki Maraş bölgesini 1 milyon kişi ziyaret etti

KKTC'nin Gazimağusa ilçesinde yer alan ve Ekim 2020'de kademeli açılım süreci başlayan Maraş bölgesini ziyaret edenlerin sayısı 1 milyona ulaştı.

KKTC'deki Maraş bölgesini 1 milyon kişi ziyaret etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Maraş'ın açık kısmını gezenlerin sayısının 1 milyona ulaşması sebebiyle düzenlenen törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Maraş'ı ziyaret eden 1 milyonuncu kişi olan Fevzi-Özlem Bingöl çiftine, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından takdir ve ziyaretçi belgeleri verilerek kitap hediye edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Törende konuşma yapan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş'ın, açıldığı günden beri ilgi odağı olduğunu belirterek günlük 2 bin ziyaretçi çeken bölgenin Gazimağusa'ya önemli turistik ve ekonomik katkı sağladığını kaydetti.

Cummhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkür

Maraş'ın açılması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli desteği olduğunu hatırlatan Tatar, bunun için Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti.

Maraş’ın Gazimağusa için büyük değer taşıdığını vurgulayan Tatar, "Maraş’ta bundan sonra da yeni alanların açılması temennimizdir. Maraş sosyal konut yapılması projesiyle gündemde. Dolayısıyla bölgeye ilgi artarak devam ediyor. Bölgenin ülkenin parlayan yıldızı olacağına inancımız tam." diye konuştu.

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