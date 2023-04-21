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Dünya
AA 21.04.2023 22:05

ABD'den Tunus'a 25 bin ton buğday desteği

ABD, kuraklık ve Ukrayna savaşından dolayı tahıl krizi yaşayan Tunus’a 25 bin ton buğday desteği sağladı.

ABD'den Tunus'a 25 bin ton buğday desteği
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]

Tunus’taki ABD Büyükelçiliği, "Tunus halkının Rusya ile Ukrayna savaşından kaynaklanan tahıl krizine destek olmak için ABD ve Dünya Bankası'nın sağladığı 25 bin ton buğdayın Tunus Tahıl Ofisi koordinasyonuyla Tunus Limanı'na ulaştırıldığı" açıklamasını yaptı.

Resmi rakamlara göre Tunus, tahıl ihtiyacının yüzde 70’ini ithal ediyor. Kuraklık, korona salgını ile Ukrayna savaşından etkilenen Tunus’ta son yıllarda tahıl krizi yaşanıyor.

Son 70 yılın en kurak yıllarından birinin yaşandığı Tunus’ta baraj doluluk oranları yüzde 30’un altında kalmıştı.

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