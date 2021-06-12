Kanada'da teröre kurban giden Müslüman aile anıldı
Kanada'nın London kentinde İslam düşmanlığı terörünün kurbanı olan Müslüman aile için anma yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte, "nefretin sona ermesi" çağrısında bulunuldu.
Kanada'da yüzlerce kişi, üzerlerine araç sürülerek katledilen Müslüman aileye yönelik saldırıyı lanetlemek ve kurbanları anmak için yürüyüş düzenledi.
Yürüyüş, ailenin saldırıya uğradığı yerde sona erdi.
Ontario eyaletine bağlı London kentinde nefret suçlarına karşı öfke vardı. Konuşmacılar, nefretin sona ermesi çağrısında bulundu.
Hayatını kaybeden ailenin 4 üyesi için mumlar yakıldı, çiçekler bırakıldı.
İslam düşmanlığı saldırısı
Kanada, 6 Haziran gecesi Müslümanlara yönelik terör saldırısına sahne olmuştu.
Bir saldırgan, kullandığı aracı kaldırımda yürüyen Müslüman ailenin üzerine sürmüştü.
Saldırıda aynı aileden biri çocuk 4 kişi ölmüş, 9 yaşındaki çocuk da ağır yaralanmıştı.
Gözaltına alınan 20 yaşındaki katil zanlısı Nathanial Veltman, cinayetten yargılanacak.