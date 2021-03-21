Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü programı, tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin bağımsızlık aşkını ve çelikten iradesini tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

Uras, savaşlardan ve bin bir türlü zorluktan bitap düşmüş Türk ulusuna boyunduruk vurma hayallerinin 106 yıl evvel Çanakkale'de en ağır darbelerden birini aldığını belirterek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Cephesi'nde Anafartalar Grubu Komutanı olarak sergilediği üstün askeri deha ve Mehmetçiğin gösterdiği eşsiz cesaret, yenilmezlik iddiasındaki ordulara, dönemin İngiliz Harp Kabinesinin tabiriyle 'Çanakkale'nin geçilmez' olduğunu kanıtlamıştır" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Dünya tarihinin seyrine yön vermiştir"

Çanakkale'de milli birlik ve beraberlik ateşiyle yakılan meşalenin, Kurtuluş Savaşı'na ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolu aydınlatmanın yanında tüm mazlum milletlere de esin kaynağı olduğunu dile getiren Uras, şunları kaydetti:

"Türk milleti inanç ve kararlılıkla yazdığı bu destanla hem kendi kaderinin hem de dünya tarihinin seyrine yön vermiştir. Bu yıl aynı zamanda İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un, her bir dizesine Türk milletinin vatan, bayrak ve hürriyet aşkını eşsiz bir ifade gücüyle ilmek ilmek dokuduğu bu şaheser, ulusal birliğimizin ve dayanışmamızın ebedi simgesi olmuştur."

'Kaybedenler bile Türk ordusuna saygı duydu'

Büyükelçi Suat Hayri Aka da Çanakkale Zaferi'nin, söz konusu vatan olduğunda neler yapılabileceğinin en büyük ve muhteşem delili olduğunu söyledi. Aka, "Hasta adam dedikleri bir millet, dünyanın en büyük ordularına karşı zafer kazanmıştır. Hem öyle bir zafer ki kaybedenlerin bile Türk ordusuna saygı duymasına sebep olmuştur" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Toronto Din Hizmetleri Ataşeliği ve Kanada Diyanet Vakfı tarafından organize edilen etkinliğe, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Suat Hayri Aka, Toronto Başkonsolosu Sinem Mingan, Montreal Başkonsolosu Sencer Yöndem, Vancouver Başkonsolosu Taylan Tokmak, Toronto Din Hizmetleri Ataşesi Cihan Yalçınkaya, Toronto Eğitim Ataşesi Bülent Çiftçi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Program, Toronto Din Hizmetleri Ataşeliği Görevlisi Ahmet Hamdi Karahan'ın okuduğu dua ile sona erdi.