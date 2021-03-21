İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler 9'uncu ayında
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor. Başbakanlık konutu önünde toplanan binlerce gösterici, hakkındaki yolsuzluk iddiaları ve koronavirüs sürecindeki politikaları nedeniyle Netanyahu'nun istifasını istedi.
İsrail'de protestocular yaklaşan seçimler öncesi yine sokaklardaydı.
9 aydır devam eden Netanyahu karşıtı gösterilerde binlerce eylemci Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu önünde toplandı.
Netanyahu'ya istifa çağrısı
Protestocular hakkındaki yolsuzluk suçlamaları ve koronavirüs sürecini iyi yönetemediği gerekçesiyle Netanyahu’ya istifa çağrısı yaptı.
Eylemciler, İsrail bayraklarının yanı sıra siyah bayraklar ve "Netanyahu eve git", "Suç başbakanı" yazılı pankartlar taşıdı.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, gösterinin yapıldığı meydana çıkan yolları trafiğe kapattı.
İsrail, 23 Mart'ta sandığa gidecek
8 Şubat'ta ikinci kez hakim karşısına çıkan Netanyahu, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.
Rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlarından yargılanan Netanyahu, görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı oldu.
Ülkede 23 Mart’ta 6,3 milyondan fazla seçmen, 2 yıl içinde 4. kez erken seçimler kapsamında sandık başına gidecek.
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