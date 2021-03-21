Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 02:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da COVID-19 salgını artıyor: Vaka 4 milyon 252 bini geçti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa'da son 24 saatte 35 bin 327 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konuldu. Böylece ülkedeki toplam vaka sayısı 4 milyon 252 bin 22'ye çıktı.
Fransa Halk Sağlığı Kurumu, ülkede son 24 saatte 185 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 92 bin 167 olduğunu açıkladı.
Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 35 bin 327 artışla 4 milyon 252 bin 22'ye yükseldi.
Hastanelerde 4 bin 353'ü yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 537 kişinin tedavisi sürüyor.
Aşı yapılanların sayısı 6 milyonu geçti
Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 6 milyon 137 bin 375'e çıktı, bunlardan 2 milyon 444 bin 473'üne ikinci doz aşı vuruldu.
Etiketler: Fransa Koronavirüs Virüs
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