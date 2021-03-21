Fransa Halk Sağlığı Kurumu, ülkede son 24 saatte 185 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 92 bin 167 olduğunu açıkladı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 35 bin 327 artışla 4 milyon 252 bin 22'ye yükseldi.

Hastanelerde 4 bin 353'ü yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 537 kişinin tedavisi sürüyor.

Aşı yapılanların sayısı 6 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 6 milyon 137 bin 375'e çıktı, bunlardan 2 milyon 444 bin 473'üne ikinci doz aşı vuruldu.