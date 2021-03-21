Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 00:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sri Lanka'da otobüs uçuruma yuvarlandı
[Fotoğraf: İHA]
Sri Lanka'da bir yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı. 14 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kaza anı yakındaki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza Sri Lanka'nın başkenti Colombo'ya 350 kilometre uzaklıktaki Passara kasabasında meydana geldi.
Otobüsün bir anda uçuruma düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 14 kişi hayatını kaybetti.
Yaşamını yitirenlerin arasında otobüsün şoförü de bulunuyor. İlk belirlemelere göre kazanın, şoförün dikkatsizliğinden kaynaklandığı açıklandı.
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