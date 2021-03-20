Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 23:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'nın en büyük stadyumu aşı merkezi olacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Koronavirüs salgınının üçüncü dalgasıyla mücadele eden Fransa’da, ülkenin en büyük stadyumu aşı merkezine dönüştürülecek.
COVID-19'un İngiltere kaynaklı hızlı yayılan türünün vakaların 4’te 3’ünü oluşturduğu Fransa’da Seine-Saint-Denis bölgesindeki Fransa Stadı, nisanda COVID-19 aşı merkezi olarak hizmet verecek.
Bölge yönetimince yayımlanan basın açıklamasında, stadyumda her hafta binlerce kişinin aşılanacağı belirtildi.
Açıklamada, resmi verilere göre bölgede 75 yaş üstü nüfusun yarısından fazlasının aşılandığı ifade edildi.
Etiketler: Aşı Çalışmaları Fransa Koronavirüs
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