İzlanda'da Reykenes yarımadasındaki Fagradals Yanardağı faaliyete geçti. Yanardağdaki ilk patlamadan saatler sonra lav, bir kilometrekarelik alanı kapladı.

On binlerce deprem meydana geldi

Yanardağ faaliyete geçmeden önce yarımadada haftalar içinde on binlerce küçük deprem meydana geldi. 6 bin yıl sonra faaliyete geçen yanardağ aynı zamanda 800 yıldır bölgedeki ilk yanardağ patlaması.

İzlanda Meteoroloji Ofisi, yanardağdaki patlamayı küçük olarak niteledi. İnsanlar açısından şu anda bir tehdit oluşturmadığı açıklandı.

