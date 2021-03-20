Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 20:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
6 bin yıldır uyuyan yanardağ harekete geçti
İzlanda’da Reykenes Yarımadası'nda 6 bin yıldır hareketsiz olan Fagradals Yanardağı faaliyete geçti. Bu aynı zamanda bölgede yaklaşık 800 yıldır meydana gelen ilk yanardağ patlaması.
İzlanda'da Reykenes yarımadasındaki Fagradals Yanardağı faaliyete geçti. Yanardağdaki ilk patlamadan saatler sonra lav, bir kilometrekarelik alanı kapladı.
On binlerce deprem meydana geldi
Yanardağ faaliyete geçmeden önce yarımadada haftalar içinde on binlerce küçük deprem meydana geldi. 6 bin yıl sonra faaliyete geçen yanardağ aynı zamanda 800 yıldır bölgedeki ilk yanardağ patlaması.
İzlanda Meteoroloji Ofisi, yanardağdaki patlamayı küçük olarak niteledi. İnsanlar açısından şu anda bir tehdit oluşturmadığı açıklandı.
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