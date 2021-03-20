ABD Savunma Bakanı Austin ve Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bir araya geldi.

"Rus ekipmanından uzak durmaya çağırıyoruz"

Austin, Hindistan'ın S-400 hava savunma sistemlerini tedarik etme süreciyle ilgili bir soruya cevaben, "Tüm müttefiklerimizi ve ortaklarımızı Rus ekipmanından uzak durmaya çağırıyoruz. Ortaklarımızın yaptırımlara neden olabilecek ekipman tedarikinden kaçınması gerekir" dedi.

Hindistan'ın sistemi satın almakla ilgilendiğinin farkında olduklarını belirten Austin, "Henüz S-400 sistemi edinmediler, bu nedenle yaptırımların masada olması için bir neden yok" dedi.

Austin, Hindistan'ın hızla değişen uluslararası dinamiklerde giderek daha önemli bir ortak olduğunu söyledi.