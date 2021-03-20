Joe Biden, baharın müjdecisi kabul edilen Nevruz'la ilgili yazılı bir açıklama yaptı ve İran'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar herkesin Nevruz'unu kutladı.

"Barış dolu bir gelecek için çalışmalıyız"

COVID-19 nedeniyle tüm insanlığın zor bir süreçten geçtiğini ve kutlamaların dahi sanal ortamlarda yapıldığını vurgulayan Biden, "Tüm acılarımız ve kayıplarımızdan sonra daha iyi günlerin önümüzde olduğunu hatırlamalıyız. Barış, refah ve anlayış dolu ortak bir gelecek için beraber çalışmalıyız" dedi.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da yazılı bir mesaj yayımlayarak Nevruz'u kutladı.