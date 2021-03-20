Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 17:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Londra'da binlerce kişi tedbirleri protesto etti
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere'nin başkenti Londra, protestolara sahne oldu. Göstericiler, ülkedeki koronavirüs önlemlerini protesto etti. Binlerce kişinin maske takmaması da dikkati çekti.
Koronavirüs kısıtlamalarını protesto için binlerce kişi başkent Londra'da toplandı.
Kentin merkezinde yer alan Hyde Park'ta toplanan göstericilerin maske takmaması dikkat çekti.
Göstericiler, güvenlik güçlerinin kontrolü altında yürüyüş düzenledi. Protesto sırasında bazı göstericiler gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Priti Patel, göstericileri toplanmaması konusunda uyarıda bulunmuştu.
Etiketler: İngiltere Koronavirüs Maske
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