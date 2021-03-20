Pandeminin etkisiyle dünyada gıda temininde sıkıntı yaşanmaması hükümetlerin en önemli başlıklarından biri. Ülkeler stokları artırmak için çalışıyor.

Uluslararası Hububat Konseyi'ne göre Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Hindistan ve Pakistan en çok buğday stoku yapan ülkelerin başında geliyor.

Türkiye gıda stoklarını güçlendirdi

Türkiye de stoklarını artırmaya yönelik tedbirler alıyor.Yeni sezonda tarımsal üretimin yüzde 5 oranında artması bekleniyor.

Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi, gıda fiyatlamasını kontrol altında tutmak için adım atıyor. Türkiye'de yeni hasat döneminde rekolte artış bekleniyor.

“Hububat ve bakliyat ürünlerinde yeterli stok yaptık”

İhtiyaç duyulması halinde piyasaya müdahale edilebileceğini söyleye Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal şunları söyledi:



''Aldığımız tedbirlerle stoklarımızı çok önemli seviyelerde güçlendirdik. Yeni hasat dönemine kadar da ülkemizde önemli hububat ve bakliyat ürünlerinde Türkiye’nin yeterliliği söz konusudur.

Ekiliş miktarı olarak da yaptığımız tespitlerde geçen yıla göre yüzde 5 gibi tarımsal ürünlerde rekolte artışı gelebileceğini tahmin ediyoruz.''



Toprak Mahsulleri Ofisi yeni sezonda da üreticilerden ürünlerini almaya devam edecek.







