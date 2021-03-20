Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Koronavirüs Zamanlarında Avrupa Dış Politikası" isimli bir kitap yayımladı.

Kitapta Birlik'in 2020 yılı dış politikasını değerlendiren Borrell, Türkiye'nin önemine vurgu yaptı.

"Türkiye bölgesel güç haline geldi"

Türkiye'nin Afrika, Balkanlar, Suriye, Irak, Libya ve Karabağ'daki rolüne dikkat çekti. "Türkiye, dikkate alınması gereken bir bölgesel güç haline geldi ve inkar edilemeyecek başarılar elde etti" dedi.

Türkiye ile iş birliğinin Avrupa'nın yararına olacağını belirtti.

"Diyalog yolunu izleyeceğiz"

AB-Türkiye ilişkilerinin zorlu bir dönemden geçtiğini söyleyen Borrell, Türkiye ile diyalog yolunu izleyeceklerini ifade etti.

2020'de AB dış politikasında ana konulardan birinin Türkiye ve Doğu Akdeniz olduğunu hatırlattı. "Şu çok açıktır ki AB, Türkiye ve Rusya ile ilişkilerinde doğru dengeyi bulamadığı sürece kıtada istikrarı sağlayamayacaktır" görüşünü paylaştı.