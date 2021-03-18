Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili İbrahim Kalın başkanlığında çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştaya kurul üyeleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve konunun uzmanları katıldı.

AB üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeli

Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğinin ele alındığı çalıştayda ilişkilerde pozitif gündem oluşturma çabaları ve uzun soluklu bir iyileşme için neler yapılabileceği değerlendirildi.

AB üyeliğinin, Türkiye tarafından stratejik bir öncelik olarak görüldüğü vurgulanan çalıştayda, AB’nin de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiği anlatıldı.

"Türkiye ve AB, dayanışma ve işbirliği halinde hareket etmeli"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mart'ta açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planının Türkiye-AB pozitif gündemine de olumlu katkı sağlayacağı beklentisi vurgulandı.

Bununla birlikte, Göç Anlaşmasının revize edilmesi, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu, Türkiye’nin AB üyelik sürecinin canlandırılması, yeni fasılların açılması, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Diyalog mekanizmasının devam ettirilmesi ve vize serbestisinin sağlanması hususunda ilerleme kat edilmesi gerektiği anlatıldı.

Terör, göç, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi sorunlar ve bölgesel krizlerden kaynaklanan meydan okumalar karşısında Türkiye ve AB’nin dayanışma ve işbirliği halinde hareket etmesi gerektiği konuşuldu.