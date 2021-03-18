18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da o törendeydi.

Tören sırasında kalabalığın arasından gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi İmamoğlu'na seslendi.

"Burası Pervin Buldan ile birlikte çiçek ektiğin hatıra ormanı değil Başkan."

İmamoğlu bu sözlere tepki gösterdi. Tartışma üzerine gazi yakını olduğunu söyleyen kişi tören alandan uzaklaştırıldı.

İmamoğlu sosyal medyadan HDP'li Pervin Buldan'ın kadınlar gününü kutlamış, mesajı birçok kesimden tepki görmüştü.