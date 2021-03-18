Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 13:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Elvan'dan "18 Mart Şehitleri Anma Günü" mesajı
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Elvan, şu ifadelere yer verdi:
"18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/JO3HONxVwo— Lütfi Elvan (@lutfielvan) March 18, 2021
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