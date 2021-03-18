Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elvan, şu ifadelere yer verdi:

"18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."