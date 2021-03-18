CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle, Şehit Aileleri ve Gaziler ile video konferans toplantısında bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, ailelere bağlanan maaşın arttırılması gerektiğini söyledi.

"Şehit annesine babasına 600 lira 700 lira aylık bağlanması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir ayıbıdır aslında. En azından asgari ücret verir kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ona ayda 5 bin lira, 6 bin lira, 7 bin lira, 10 bin lira verecek parası mı yok, parası var efendim. Şehit yakınlarına gazilere ayda versin 10 bin lira ne olacak yani"

İngiltere'den örnek verdi

Şehit aileleri ile gazilerin talep ve düşüncelerini dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, İngiltere örneğini verdi.

"Bakın İngiltere'den bir şehit yakını veya bir gazi mağazaya girdiğinde, alışveriş merkezine girdiğinde anons edilir "falan şehidin yakınları veya falan gazi mağazamızı onurlandırmıştır" diye. Allah aşkına bizde böyle bir uygulama var mı? Şehit yakınlarına ve evlatlarına kart veriyorlar, 25 yaşında dolunca bu kartı geri istiyorlar"