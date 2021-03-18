Terör örgütü PKK üyeliği ve propagandası yapma suçundan hazırlanan fezlekeler,108 sanıklı 6-8 Ekim olayları iddianamesi, verilen mahkumiyet kararları…

Hepsi delil oldu, iddianameye dönüştü. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı.

Kapatma davasına HDP'nin terör örgütü PKK ile birlikte hareket ettiği, beyan ve eylemlerle devletin bütünlüğünü bozmayı amaçladığı gerekçe gösterildi.

Hazırlanan iddianamede 687 HDP’li için siyasi yasak isteniyor.

AYM'de süreç nasıl işleyecek?

Şimdi gözler Anayasa Mahkemesi'nde.

Yüksek Mahkeme, ilk etapta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyi incelemeye alacak.

Başkan Zühtü Arslan'ın görevlendirdiği raportör, 609 sayfadan oluşan iddianameyi önce şekil yönünden inceleyecek.

İddianame önce şeklen incelenecek, kabul edilirse HDP’ye gönderilecek

İlk inceleme raporu AYM Başkanlığı'na sunulacak. Kabul edilirse, iddianame ve ekleri HDP'ye gönderilecek, HDP'nin usul ve esasa ilişkin savunması alınacak. HDP'nin yasal süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, AYM'ye esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüş HDP'ye gönderilecek.

Daha sonra belirlenecek bir tarihte HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

AYM üyelerinin 3'te 2 oy çokluğu ile karar verilecek

Bu sırada Anayasa Mahkemesi raportörü esas hakkındaki raporunu da hazırlayacak.

Raporun Anayasa Mahkemesi üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek. Dosya esastan karara bağlanacak.

Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşuyor. Toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğuyla karar verilebiliyor.

3 farklı karar verilebilir

AYM dava konusu fiillerin ağırlığına göre üç farklı karar verebilir. HDP kapatılabilir. Kapatmak yerine, partiye sağlanan hazine yardımının tamamını ya da bir kısmını kesilebilir.

Üçüncü olasılık ise HDP'nin kapatılması sürecinde adı geçen ve suç unsurlarını oluşturan milletvekillerinin cezalandırılması.

Eğer, Yüksek Mahkeme HDP'nin kapatılması yönünde karar verirse, iddianamede adı geçen HDP'li yöneticiler ve milletvekillerine 5 yıl siyasi faaliyette bulunma yasağı getirilecek.

