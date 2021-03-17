Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 18:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'ye dava açıldı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi.
İddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi.
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