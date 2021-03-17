Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 16:53Son Güncelleme: Kaynak: Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri’nden Nijer ve Mali’deki terör saldırılarına kınama
Dışişleri Bakanlığı, 15 Mart tarihinde Nijer'de ve Mali'de gerçekleştirilen terör saldırılarını kınadı.
Nijer’in kuzeyindeki Banibangou bölgesinde bulunan Tillaberi şehrinde, 15 Mart tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında 58 sivil vatandaş hayatını kaybetmişti.
Aynı tarihte Mali’nin Tessit Bölgesi’nde Ansongo yakınlarında askeri birliğin hedef alındığı terör saldırısında ise 11 asker hayatını kaybetmiş, 14 asker yaralanmıştı.
Her iki ülkeye taziyeler sunuldu
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, her iki ülkede gerçekleştirilen terör saldırıları kınandı ve hem Mali hem de Nijer halklarına ve hükümetlerine taziyeler sunuldu.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Terör Saldırısı
Sıradaki Haber
COVID-19 tedavisi gören Ali Erbaş taburcu edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz