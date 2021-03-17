Nijer’in kuzeyindeki Banibangou bölgesinde bulunan Tillaberi şehrinde, 15 Mart tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında 58 sivil vatandaş hayatını kaybetmişti.

Aynı tarihte Mali’nin Tessit Bölgesi’nde Ansongo yakınlarında askeri birliğin hedef alındığı terör saldırısında ise 11 asker hayatını kaybetmiş, 14 asker yaralanmıştı.

Her iki ülkeye taziyeler sunuldu

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, her iki ülkede gerçekleştirilen terör saldırıları kınandı ve hem Mali hem de Nijer halklarına ve hükümetlerine taziyeler sunuldu.