Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Şehitlerimizin yakınları ile gazilerimize Devlet Ödünç Madalyası takdim etmek üzere bir aradayız. Hiç şüphesiz şehitlerimiz ve gazilerimiz en büyük mükafatı Rabbimiz nezdinde alacaktır. Milletimizin gönlündeki müstesna yerleri de her türlü takdirin üzerindedir.

Kahramanlarımız sayesinde alnımız ak, başımız dik bir şekilde geleceğe yürüyoruz. Haçlı Seferlerinden İstiklal Harbine kadar hep bu saldırılarla mücadele ettik. Her ne kadar bazıları hala anlamamakta ısrar etse de bayrağımızın ve ezanımızın sembolü olduğu bu kavram milletimizin varlık mücadelesinin ta kendisidir. Şayet bugün Türkiye'ye fiilen ulaşamıyorlarsa sahip olduğumuz güç sayesindedir. Millet olarak tek yürek olarak hareket ettiğimizde Allah'ın izniyle karşımızda durabilecek hiçbir engel görmüyoruz. Uzunca bir süredir her fırsatta tekrarladığımız rabiamızın gerisindeki mana da budur.

"Çanakkale Savaşları ayrı bir öneme sahiptir"

Bu yolda akıttığımız her damla kan gibi döktüğümüz her damla gözyaşı da geleceğimizi aydınlatan birer ışık huzmesidir. Sizlere sağlanan tüm imkanlar ve bugün takdim edeceğimiz madalyalar minnettarlığımızın küçük bir nişanesidir.

Bugün Çanakkale Zaferimizin 106. yıl dönümüdür. Burada tüm milletimizin 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü canı gönülden tebrik ediyorum. Kahramanlarımızın her birini rahmetle yad ediyorum. Bu toprakları vatan yapabilmek için ne savaşlar verdik. Tüm bu süreçte Çanakkale Savaşları İstiklal Harbimizin girizgahı olması bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Çanakkale'de o tarihi zafer kazanılmamış olsaydı büyük bir felaketle karşı karşıya kalacaktık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale’de bir hilal uğruna çok güneşlerimizi kaybettik ama karşılığında istiklalimizi ve istikbalimizi kurtardık.https://t.co/rfMxHwcEBP pic.twitter.com/JUvM6xIpwX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 18, 2021

Çanakkale'de bir hilal uğruna çok güneşlerimizi kaybettik ama karşılığında istiklalimizi ve istikbalimizi kurtardık. Bu millete diz çöktürmeyi başaramadılar. Her yolu denediler, yine milletimize diz çöktüremediler. Gelecekte de bu kirli emellerine ulaşamayacaklar. Türkiye'yi 2023 hedeflerine kavuşturma konusundaki ısrarın sebebi üzerimizde oynanan oyunları yerle yeksan etmektir. Evlatlarımıza 2053 vizyonunu miras olarak bırakıyoruz.

İstiklal Marşı'nın her bir kelimesi bize verdiğimiz mücadelenin tarihi önemini anlatan mesajlarla doludur. İstiklal Marşımız bize niçin birlik olmamız gerektiğini de anlatıyor. İstiklal Marşımızdaki ruhu hep birlikte içselleştirmemiz 7'den 70'e tüm fertlerimize aşılamamız büyük önem taşıyor.