Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 14:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AB yönetimi, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın video konferans yöntemiyle görüşecek.
Görüşmeye ilişkin açıklama, Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer'den geldi.
Sözcü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in yarın öğleden sonra görüşeceğini duyurdu.
Videokonferans yöntemiyle yapılacak görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri masaya yatırılacak.
Erdoğan ile Von der Leyen ve Michel arasındaki görüşme gelecek hafta düzenlenecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde gerçekleşecek.
AB Liderler Zirvesi, 25-26 Mart'ta yapılacak.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Türkiye- AB İlişkileri
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