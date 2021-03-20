Karabağ yenilgisi ve darbe girişiminden sonra erken seçim kararı alınan Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan yurt içi gezisinde halkla bir araya geldi. Ülkede yaşanan gerilime değindi.

Muhalefete Güney Kafkasya'da tansiyonu yükselten açıklamalara son vermesi çağrısında bulundu.

Azerbaycan ile iletişimin bu yönde gerekli bir adım olduğunu söyledi.

Paşinyan muhalefetin iddialarının aksine, “Bölgesel iletişim ve ulaşım hatlarının açılması sadece Azerbaycan’ın değil Ermenistan’ın da yararınadır” dedi.

Azerbaycan’ın Nahçıvan ile, Ermenistan’ın da Rusya ve İran ile demir yolu bağlantı kurmasının zaruri olduğunu belirterek, bu durumun ülke ekonomisine katkı sağlayacağına işaret etti.

Ülkede bulunan bakır rezervinin demir yolu vasıtasıyla ihraç edileceğini ve ekonomik döngü kurulabileceğini vurguladı.