F-35 projesiyle ilgili ABD'de her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Sayıştay'ın hazırladığı raporda maliyeti artan F-35 savaş uçakları tartışmaların odağına yerleşti.

"Yenileme projesi 2 milyar dolar ek maliyet getirdi"

Kongre’ye sunulan yıllık rapora göre, Pentagon'un savaş uçaklarını 6 ayda bir yenileme projesinin ek maliyeti 2 milyar doları buldu.

Raporda, Pentagon ve üretici firmanın, F-35 savaş uçaklarının Block 4 yazılım ve donanım modernizasyonu çalışmalarının güncellenme planını takip edemediklerine vurgu yapıldı.

"Güncelleme gecikmelere neden oldu"

Güncelleme için "gerçekçi değil" değerlendirmesinde bulunuldu. Buna gerekçe olarak da güncellemenin 2 milyar dolarlık ek maliyetinin yanı sıra gecikmelere de neden olması gösterildi.

Yaklaşık 20 yıldır süren F-35 programı için şimdiye kadar yapılan harcama 400 milyar dolara ulaştı.