ABD'de dikkat çeken F-35 raporu: Güncellemenin maliyeti 2 milyar dolar arttı
ABD'de F-35 savaş uçaklarıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Sayıştay raporu, savaş uçaklarını güncelleme programının maliyetinin 2 milyar dolar arttığını ortaya koydu. Gerçekçi olmadığı belirtilen güncelleme programı, gecikmelere de neden oluyor.
F-35 projesiyle ilgili ABD'de her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
Sayıştay'ın hazırladığı raporda maliyeti artan F-35 savaş uçakları tartışmaların odağına yerleşti.
"Yenileme projesi 2 milyar dolar ek maliyet getirdi"
Kongre’ye sunulan yıllık rapora göre, Pentagon'un savaş uçaklarını 6 ayda bir yenileme projesinin ek maliyeti 2 milyar doları buldu.
Raporda, Pentagon ve üretici firmanın, F-35 savaş uçaklarının Block 4 yazılım ve donanım modernizasyonu çalışmalarının güncellenme planını takip edemediklerine vurgu yapıldı.
"Güncelleme gecikmelere neden oldu"
Güncelleme için "gerçekçi değil" değerlendirmesinde bulunuldu. Buna gerekçe olarak da güncellemenin 2 milyar dolarlık ek maliyetinin yanı sıra gecikmelere de neden olması gösterildi.
Yaklaşık 20 yıldır süren F-35 programı için şimdiye kadar yapılan harcama 400 milyar dolara ulaştı.