Kanada, tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle yüzleşiyor

Perşembe günü "aşırı" seviyeye yükseldi. Kanada Orman Yangınları Merkezi’ne göre ülkede şu anda 160’tan fazla yangın sürüyor ve bunların yaklaşık yarısı tamamen kontrol dışı.

Ulusal Acil Hazırlık Seviyesi en yüksek olan 5. seviyeye çıkarıldı. Bu seviye geçen yıl ancak 15 Temmuz’da görülmüştü.

17 binden fazla kişi tahliye edildi

Manitoba’da Flin Flon, Pimicikamak Cree Nation, Cross Lake ve Mathias Colomb Cree Nation gibi yerleşimlerden yaklaşık 17 bin kişi tahliye edildi. Eyalet Başbakanı Wab Kinew, bunun “yaşayan hafızalardaki en büyük tahliye” olduğunu söyledi. Saskatchewan’da da benzer şekilde binlerce kişi yerinden oldu.

Yangınlar ABD şehirlerini tehdit ediyor

Bilimsel modellemelere göre, Manitoba’daki yangınlardan yükselen duman Perşembe ve Cuma günleri ABD’nin üst Ortabatı ve Büyük Göller bölgesine ulaşacak. Green Bay, Milwaukee, Chicago ve Detroit gibi şehirler risk altında. Minnesota ve Michigan’da hava kalitesi uyarıları yayımlandı. Minnesota’da, ince parçacık seviyeleri herkes için sağlıksız değerlere ulaşacak.

Alt ve orta atmosferde taşınan duman, hem görüş mesafesini düşürebilir hem de hava kalitesini ciddi biçimde bozabilir. Üst atmosferdeki duman ise doğrudan solunabilir olmasa da güneş ışığını azaltarak parlak gün batımları ve gün doğumlarına neden olabilir.

İklim değişikliği ve rekor sezona doğru

2023, Kanada tarihindeki en kötü orman yangını sezonuydu. Aşırı sıcaklar ve kuraklık, 45 milyon dönümden fazla alanın yanmasına yol açtı. Bu yıl şimdiden 1.58 milyon dönüm arazi yandı—bu rakam, son 10 yılın aynı dönemine göre yüzde 40 fazla. Manitoba’da şu ana kadar yanan alan, ortalamanın dört katı.

Yetkililer, iklim değişikliği nedeniyle yangın sezonlarının uzadığını, yangınların daha sık ve daha şiddetli hale geldiğini belirtiyor. Tahminler, yaz boyunca milyonlarca insan için daha fazla dumanlı günlerin kapıda olduğunu gösteriyor.