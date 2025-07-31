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Dünya
AA 31.07.2025 00:32

Kanada eylülde Filistin Devleti'ni tanıyacak

Kanada Başbakanı Carney, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıkladı.

Kanada eylülde Filistin Devleti'ni tanıyacak

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