Açık 29.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.07.2025 22:47

ABD, Brezilya'ya uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 50'ye yükseltti

ABD yönetimi, "ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi açısından tehdit" olarak tanımladığı Brezilya'ya uyguladığı gümrük tarife oranını yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükseltti.

ABD, Brezilya'ya uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 50'ye yükseltti

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Brezilya'ya uygulanan gümrük tarifeleriyle ilgili bir başkanlık kararnamesine imza attığı duyuruldu.

Trump'ın imzaladığı kararnameye göre ABD, bu ülkeye uyguladığı gümrük tarife oranını yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükseltti.

Söz konusu kararın alınmasına, Brezilya'nın, "ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi için olağan dışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturan son dönemdeki politikaları" gerekçe gösterilen açıklamada, ayrıca Brezilya'daki ağır insan hakları ihlallerinin de bu kararın alınmasına rol oynadığı ifade edildi.

ABD Başkanı Trump, temmuz ayının başlarında, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, 1 Ağustos'tan itibaren Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.

Trump, mektubunda, Brezilya'nın sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya karşı açılan davayı sonlandırmaması halinde bu yüksek gümrük vergisini uygulayacağını belirtmişti.

ETİKETLER
ABD Brezilya Gümrük Vergisi
Sıradaki Haber
UNRWA'dan İsrail'e çağrı: Gazze'ye 6 bin tır insani yardım ulaştırılmasına izin verilmeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:13
Edirne'de 1 askerimiz şehit oldu
22:01
UNRWA'dan İsrail'e çağrı: Gazze'ye 6 bin tır insani yardım ulaştırılmasına izin verilmeli
21:43
ABD Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
21:08
Rusya: Trump'ın açıklamaları, ikili ilişkilerin iyileştirilmesi sürecini olumlu etkileyemez
22:44
Bakan Yumaklı: Cumhuriyet tarihimizin en güçlü hava ve kara filosuna sahibiz
22:50
Ankara'da çıkan yangında 8 gecekondu kullanılamaz hale geldi
Türkiye'nin ilk arboretumu 66 tür ağaca ev sahipliği yapıyor
Türkiye'nin ilk arboretumu 66 tür ağaca ev sahipliği yapıyor
FOTO FOKUS
Bakan Yerlikaya, jandarma helikopterlerinin orman yangınlarına müdahale görüntülerini paylaştı
Bakan Yerlikaya, jandarma helikopterlerinin orman yangınlarına müdahale görüntülerini paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ