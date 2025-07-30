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Dünya
AA 30.07.2025 21:04

ABD Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

ABD Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

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