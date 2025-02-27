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Dünya
AA 27.02.2025 20:56

Kallas: ABD ile herhangi bir kavga ya da savaş başlatmamaya çalışıyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB ile ABD'nin kenetlenmesi gerektiği mesajını vererek, "Amerika Birleşik Devletleri ile herhangi bir kavga ya da savaş başlatmamaya çalışıyoruz." dedi.

Kallas: ABD ile herhangi bir kavga ya da savaş başlatmamaya çalışıyoruz
[Fotograf: Reuters]

Washington merkezli Hudson Enstitüsünde katıldığı programda AB-ABD ilişkileri ve Ukrayna gündemini değerlendiren AB Yüksek Temsilcisi Kallas, "müttefikliğin güçlendirilmesi" mesajı verdi.

Kallas, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin henüz göreve geldiğini ve ikili ilişkilerin seyri konusunda Avrupalı liderlerin Beyaz Saray'ı birer birer ziyaret ettiğini hatırlattı.

Trump yönetimi ile her konuda anlaşacakları gibi bir durumun olmadığını belirten Kallas, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Farklı konularda her zaman aynı fikirde olduğumuz anlamına gelmez ancak müttefikler oturup endişelerini tartışır ve çözümler üretir. Amerika Birleşik Devletleri ile herhangi bir kavga ya da savaş başlatmamaya çalışıyoruz. Çünkü dünyada neler olup bittiğine bakarsanız, gerçekten de birbirimize kenetlenmemiz gerektiğini görürsünüz."

ABD'ye Ukrayna çağrısı

Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasının İttifakı daha da güçlendireceğini vurgulayan Kallas, bununla birlikte güncel durumdaki gelişmelerin de farkında olduklarını ve süreçle ilgili değerlendirmeleri yeni koşullara göre yaptıklarını söyledi.

Kallas, Trump yönetimine Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda çağrıda bulunarak, "Eğer güçlü bir NATO ile ilgileniyorsanız, o zaman en güçlü ordu Ukrayna ordusudur. Onları da dahil edersek çok güçlü bir NATO'ya sahip oluruz. Ama şu anki durum bu değil." diye konuştu.

AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı var

Öte yandan Kallas, AB olarak kendi içlerine kapanma gibi bir lükslerinin olmadığını, ABD ile de diğer birçok ülke ile de ciddi miktarda alışveriş yaptıklarını kaydetti.

Kallas, "AB olarak tamamen kendi içimize kapanmanın akıllıca olduğunu düşünmüyorum. Diğer ülkelere ihtiyacımız var. Örneğin Türkiye'ye ihtiyacımız var. Birleşik Krallık endüstrisine de ihtiyacımız var." dedi.

ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında, AB'nin ABD'yi mahvetmek amacıyla kurulduğunu savunmuş, ancak kendi başkanlığı döneminde bunun olmayacağını ifade etmişti.

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