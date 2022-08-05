Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 21:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabil'deki bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de çoğunluğunu Şiilerin oluşturduğu bölgede meydana gelen bombalı saldırıda 8 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Kabil Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ağırlıkla Şiilerin yaşadığı Sarkariz bölgesinde bir seyyar satıcı arabasına yerleştirilen bombanın patladığı belirtildi.
Açıklamada, Şiilere ait İmam Bakir Camisi yakınlarında meydana gelen saldırı sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Olay yerine ilk yardım ekipleri sevk edildi.
Saldırıyı DEAŞ üstlendi
Söz konusu bölgede, Şiiler, bugünlerde muharrem ayı anmaları için sık sık bir araya geliyor.
Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Sarkariz bölgesinde, Şiilere ait İmam Bakir Camisi yakınlarında düzenlenen saldırıyı üstlendiğini duyurdu.
Etiketler: Afganistan Kabil DEAŞ
Son Haberler
- 21:23
- 21:08
- 20:53
- 20:41
- 20:25
Sıradaki Haber
İsrail Gazze'ye saldırdı: Ölü ve yaralı sayısı artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz