Filistin Sağlık Bakanlığından, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında aralarında 5 yaşında bir çocuk, 23 yaşında bir kadının da bulunduğu toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği, 55 sivilin yaralandığı belirtildi.

[Fotoğraf: AA]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail'in savaş uçaklarıyla bugün öğleden sonra Gazze Şeridi'ndeki farklı noktalara başlattığı saldırılar devam ediyor.

Savaş uçakları, son olarak Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında bir motosikleti hedef aldı.

Saldırıda hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Gazze Şeridi'ndeki yüzlerce Filistinli, İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybeden 4 kişi için cenaze töreni düzenledi.

Kentteki Hazreti Ömer Camisi'nde kılınan cenaze namazlarının ardından İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşı kent mezarlığında toprağa verildi.

Son yolculuğuna uğurlanan 4 Filistinlinin arasında İslami Cihad Hareketinin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi de bulunuyordu.

İslami Cihad yöneticisinin gözaltına alınması gerilimi tırmandırdı

Bölgedeki gerilim İsrail ordusunun 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskınla arttı.

İsrail askerleri, bu baskında Cenin'deki İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'yi yaralayarak gözaltına almış, çıkan çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, Saadi'nin gözaltına alınmasının ardından olası bir misilleme endişesiyle abluka altındaki Gazze çevresinde alarm seviyesini üst düzeye çıkarmıştı.

Bu kapsamda ordu birlikleri, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim bölgelerini birbirine bağlayan ana yolları kapatmış, Gazze semalarında onlarca insansız hava aracı uçurulmuştu.

Son 4 gündür devam eden süreçte Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı da kapalı tutuluyordu.