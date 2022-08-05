Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Kelbecer ilinin doğusunda yeni kontrol altına alınan bölgede, Ermeniler tarafından döşenen mayının patlaması sonucu Babek Aliyev isimli asker şehit oldu.

Olayla ilgili soruşturma açıldığı ifade edilen açıklamada, şehit askerin ailesi ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunuldu.