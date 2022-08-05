Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 20:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kelbecer'de bir Azerbaycan askeri şehit oldu
[Fotograf: AA]
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Kelbecer ilinin doğusunda yeni kontrol altına alınan bölgede, Ermeniler tarafından döşenen mayının patlaması sonucu Babek Aliyev isimli asker şehit oldu.
Olayla ilgili soruşturma açıldığı ifade edilen açıklamada, şehit askerin ailesi ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunuldu.
Etiketler: Dağlık Karabağ Azerbaycan Ermenistan
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