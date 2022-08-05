İngiltere 1976 yılından beri en kurak yılını yaşıyor. Ülkenin büyük kısmında 2 hafta daha yağış görünmüyor.

Aşırı sıcaklar nedeniyle büyük kuraklık kapıda.

İngiltere kuraklık önlemi kapsamında bu yıl 3'üncü kez kısıtlamalara gidiyor.

1 milyon kişi yasaklardan etkileniyor

Ülkenin güneyindeki bazı yerlerde hortumla bahçe sulamak, şebeke suyu ile otomobil yıkamak ve havuz doldurmak yasaklandı.

Southern Water, Hampshire ve Wight Adası'nda yaşayan bir milyon kişi bu yasaklardan etkileniyor.

Kısıtlamalar kademe kademe bazı bölgelere genişletilecek.

Fransa da su kullanımı kısıtlıyor

Kuraklıkla mücadele eden ülkelerden biri olan Fransa'nın neredeyse tamamında su kullanımı kısıtlamaları uygulanıyor.

Fransa'nın 62 bölgesinde kuraklık en yüksek alarm seviyesinde.

"Çiftçiler ve ekosistem açısından bir felaket"

Başbakan Elizabeth Borne ülkede gelmiş geçmiş en kötü kuraklığın yaşandığını, bunun hem çiftçiler hem de ekosistem açısından bir felaket olduğunu söyledi.

Bu ülkelerdeki rekolte kaybı yüzünden gıda fiyatlarında da artış söz konusu.

Avrupa Birliği (AB), bu hafta üyelerini, arıtılmış kentsel atık suları, kurak tarım alanlarında kullanmaya çağırdı.