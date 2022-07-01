Bu yıl İspanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sona erdi.

Dünya liderleri, Madrid'de düzenlenen oturumlarda biraraya gelirken, Kanada ve Avustralya liderlerinin görüşmesinde ilginç bir an yaşandı.

Kameralar karşısında konuşan Trudeau, Albanese'den bahsederken kısa bir tereddüt yaşamasının ardından "Büyük, ilerici liderle tanışmak bir onur. Avustralya'da bir arkadaşımız olduğu için gerçekten çok heyecanlıyız. Avustralya uzun zamandır arkadaşımız" dedi.

Geçtiğimiz eylül ayında ABD Başkanı Biden da, eski Avusturalya liderinin adını unutmuş, Scott Morrison'dan "aşağıdaki adam" olarak bahsetmişti.