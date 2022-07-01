Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 11:05Son Güncelleme: Kaynak: Daily Mail, BBC
Justin Trudeau Avustralya Başbakanı'nın adını mı unuttu?
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İspanya'daki NATO zirvesinde Avustralyalı mevkidaşı Anthony Albanese ile görüştü. Zirvenin ardından İngiltere basını Trudeau'nun Albanese'in adını unuttuğunu yazdı.
Bu yıl İspanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sona erdi.
Dünya liderleri, Madrid'de düzenlenen oturumlarda biraraya gelirken, Kanada ve Avustralya liderlerinin görüşmesinde ilginç bir an yaşandı.
Kameralar karşısında konuşan Trudeau, Albanese'den bahsederken kısa bir tereddüt yaşamasının ardından "Büyük, ilerici liderle tanışmak bir onur. Avustralya'da bir arkadaşımız olduğu için gerçekten çok heyecanlıyız. Avustralya uzun zamandır arkadaşımız" dedi.
Geçtiğimiz eylül ayında ABD Başkanı Biden da, eski Avusturalya liderinin adını unutmuş, Scott Morrison'dan "aşağıdaki adam" olarak bahsetmişti.
Etiketler: Avustralya Joe Biden Justin Trudeau Kanada
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