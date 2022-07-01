Güney Amerika ülkesi Peru'nun kuzeyinde bir tepenin bir kısmının perşembe günü çökmesiyle beraber insanlar Chavin de Huantar bölgesine kaçtı.

Peru'da yaşanan toprak kayması 150 evin toprak altında kalmasına neden oldu.

Kayda alınan videolardan birinde bir toz bulutu ve gökyüzünü karartan devasa bir kaya görüldü.

Ülkenin savunma bakanı Jose Luis Gavidia TVPeru'ya 150 evin toprak kaymasına kapıldığını doğruladı ve bölgesel bir kurtarma ekibinin köylülerin tahliyesi için yardıma gittiğini duyurdu.