Odessa Bölgesel Askeri İdaresi Sözcüsü Sergey Bratçuk, Rus ordusunun Odessa'ya düzenlediği iki füze saldırısı sonucunda ilk belirlemelere göre toplam 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin yaralandığını kaydetti.

Rus ordusunun bu saldırılarında bir roketin insanların yaşadığı bir apartmana isabet etmesi sonucunda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını bildiren Bratçuk, diğer bir roketin kentteki tatil tesisine isabet etmesi sonucunda 1'i çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin yaralandığını ifade etti.

Bratçuk, saldırının meydana geldiği bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.