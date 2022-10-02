Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'nın güneybatısında 5,8 büyüklüğünde deprem
[Temsili fotoğraf: AP]
Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Miyazaki kıyıları açıklarında yerel saatle 12.02'de 5,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Ajans, depremin, bölgedeki Osumi Yarımadası açıklarında 30 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.
Depremin ardından "dev dalga" uyarısı yapılmadı.
Sarsıntı; Ehime, Saga, Kumamoto, Oita ve Kagoşima eyaletlerinde hissedildi.
Kyushu Electric Power (Kyuden) tarafından işletilen Kagoşima'daki Sendai Nükleer Güç Tesisi'nde ise anormallik saptanmadı.
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