Doğu Java eyaletinin Malang şehrindeki Kanjuruhan Stadyumu'nda Persebaya Surabaya takımının Arema Malang'ı 3-2 yendiği lig maçının ardından iki rakibin taraftarları arasında çok sayıda kavga çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Yüzlerce taraftar, arbedeye müdahale eden polisin kullandığı biber gazından korunmak için çıkış kapısına koştu.

[Fotoğraf: AA]

Sıkılan gaz paniğe neden oldu: 125 kişi öldü

Yaşanan büyük kaosta nefessiz kalarak boğulanlar ve ezilenler oldu. Stadyumda çıkan olaylarda en az 125 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta, yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde maçın sona ermesinden hemen sonra taraftar grupları arasında çıkan kavgaların çevik kuvvet polisinin göz yaşartıcı gaz kullanmasına neden olduğunu ve sıkılan gazın taraftarları paniğe sevk ettiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Ulusal Polis Şefi Listyo Sigit Prabowo, daha önce 174 olarak bildirilen ölü sayısının, bazı ölülerin 2 kez sayılması nedeniyle kayda geçtiğini ve ölü sayısının 125 olarak düzeltildiğini açıkladı.

Ülkede maçlar 1 hafta ertelendi.