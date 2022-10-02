Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) oy verme işleminin sabah saat 7.00’de sorunsuz başladığını duyurdu.

Nüfusu 6 milyon 520 bin olan ülkede genel seçime katılan 22 siyasi parti ve 6 koalisyon, 5 bin 334 aday gösterdi.

Yurt içinde 11 bin 600, yurt dışında ise 166'sı Türkiye'de olmak üzere toplam 755 yerde sandık kuruldu.

20.00'ye kadar oy kullanılabilecek

Seçim öncesi yapılan anketler Bulgaristan Parlamentosunda 6 ila 8 siyasi parti ve koalisyonun, yüzde 4 giriş barajını aşabileceğini ortaya koydu.

Anketlere göre, seçim sonrası oluşturulabilecek koalisyon hükümetinin kuruluşu zor olacak.

Sandıklar saat 20.00’de kapanacak.