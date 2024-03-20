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Dünya
DHA 20.03.2024 19:17

Japonya’daki volkan sualtından yüzeye duman püskürtmeye başladı

Japonya’da zaman içinde su altında kalan volkan, aktif hale gelerek yüzeye doğru duman püskürtmeye başladı.

Japonya Sahil Güvenlik yetkilileri, havadan gözlem sonucunda Büyük Okyanus’ta bulunan Iwo Jima Adası kıyısındaki volkanın 16 Mart'ta aktif hale gelerek yüzeye doğru duman püskürttüğünü açıkladı.

Havadan görüntülenen volkanın çevredeki gemi ve deniz taşıtları için tehlike oluşturabileceğine dikkat çeken yetkililer, uyarıda bulundu.

Yetkililer, adanın geçen yılki volkan patlamasıyla oluştuğunu ancak zaman içinde erozyon sebebiyle su altında kaldığını ve giderek su yüzeyinden kaybolduğunu ifade etti.

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