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Dünya
AA 20.03.2024 17:25

Almanya'da askeri görüşmelerin medyaya sızdırılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Almanya'da Federal Savcılığın, hava kuvvetleri subayları arasında Ukrayna'ya destek konusunda yapılan görüşmelerin ses kaydının Rusya'da yayımlanması konusunda soruşturma başlattığı bildirildi.

Almanya'da askeri görüşmelerin medyaya sızdırılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı
[Fotograf: AP]

Federal Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Federal Başsavcı Jens Rommel'in konuyla ilgili "gizli servis ajanı faaliyeti" şüphesiyle soruşturma başlattığı ifade edildi.

Alman basınında yer alan haberlerde soruşturmanın kimliği belirsiz kişiler hakkında yürütüldüğü ancak Alman subayların dinlenmesinin arkasında Rus istihbarat servislerinin bulunduğuna kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

Alman subaylarının ses kaydı yayımlanmıştı

Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subaylarının 30 dakikalık ses kaydını yayımlamıştı.

Ses kaydında üst düzey Alman Hava Kuvvetleri mensupları, siyasi bir karar alınması durumunda, Taurus füzelerinin ne şekilde gönderilebileceğini, bunların Ukrayna tarafından Almanya'nın istihbarat ve teknik desteği olmadan kullanılıp kullanılamayacağını tartışıyorlardı.

Kayıtta ayrıca, Taurus füzelerinin Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na inşa ettiği Kırım Köprüsü'nü teknik olarak imha edip edemeyeceği tartışması da yer alıyordu.

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