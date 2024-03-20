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Dünya
AA 20.03.2024 17:18

Filistin: İşgalci kurşunuyla vatandaşın öldürülmesini Ben-Gvir kışkırttı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinlinin öldürülmesinin, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in silahlanma teşvikinin sonucu olduğunu belirtti.

Filistin: İşgalci kurşunuyla vatandaşın öldürülmesini Ben-Gvir kışkırttı
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün işgal altındaki Batı Şeria'da Nablus'un güneyinde Fahir Basim Beni Cabir isimli Filistinlinin Yahudi işgalci yerleşimciler tarafından öldürüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "Beni Cabir'in yerleşimci kurşunu ile öldürülmesi, yerleşimcilere silah dağıtıp onları korumakla övünen Ben-Gvir'in kışkırtmasının bir tercümesidir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, Filistinlilerin hayatlarını hafife aldığının altı çizilen açıklamada, benzer suçlar nedeniyle bazı ülkelerin Yahudi işgalci yerleşimcilere yaptırım uyguladığı kaydedildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, söz konusu olaydan tamamen ve doğrudan İsrail hükümeti ve Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tuttu.

Cinayetin faillerinin yakalanması ve silahlı Yahudi işgalci yerleşimcilerin terör listesine alınması talep edilen açıklamada, ABD ve diğer ülkelere, yerleşimi durdurmak ve silahlı yerleşimcileri dağıtmak için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu belirtiyor ve iki devletli çözümü baltaladığı gerekçesiyle İsrail'e yerleşim birimlerini durdurma çağrısı yapıyor.

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