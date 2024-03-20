İsrail saldırıları altındaki Gazze'de kişi başına düşen su miktarı yüzde 96,5 azaldı

Filistin Merkez İstatistik Bürosu ile Filistin Su İdaresi, "22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla yaptığı ortak yazılı açıklamada Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin bir rapor yayımladı.

Rapora göre, Gazze Şeridi'nde suya erişim konusunda ciddi bir kriz yaşanıyor. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 öncesi Gazze Şeridi'nde kişi başına düşen ortalama su tüketimi günlük 84,6 litre olarak tahmin ediliyor. İsrail'in 166 gündür devam eden saldırıları nedeniyle şu anda Gazze Şeridi'nde bir kişi günde 3 ila 15 litre suya ancak ulaşabiliyor.

Şu anda Gazze Şeridi'ndeki toplam su miktarının, İsrail'in bölgeye saldırıları öncesinin yaklaşık yüzde 10 ila 20'sine tekabül ettiği değerlendiriliyor. Bu miktar, yakıtın durumuna göre de değişiyor.

İsrail saldırılarının ayrıca su altyapısında, şebekelerinde ve genel olarak tedarik kaynakları üzerinde yıkıcı etkileri oldu; yüzde 40'ı tahrip edildi, ana pompalar ise bombardıman ve yakıtın tükenmesi nedeniyle çalışamaz hale geldi.

Yıllardır İsrail ablukası altında tutulan Gazze Şeridi'nde 7 Ekim öncesinde yaşanan su sıkıntısına işaret edilen rapora göre, öncesinde de Gazze'de nüfusun yalnızca yüzde 4'ü güvenli suya erişim sağlayabiliyordu.