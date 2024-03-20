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Dünya
AA 20.03.2024 16:25

AB ve BM'den ortak Gazze çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki nüfusun açlıkla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, harekete geçme çağrısı yaptı.

AB ve BM'den ortak Gazze çağrısı
[Fotograf: AA]

Von der Leyen, 21-22 Mart'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'i ziyaret eden Guterres ile bir araya geldi.

Von der Leyen ve Guterres, ikili görüşmeleri öncesinde basına ortak açıklama yaptı.

Gazze ve Ukrayna'daki durumu ele alacaklarını belirten von der Leyen, Guterres'e hayatını kaybeden BM personeli için taziyelerini iletti. Von der Leyen, "Gazze'deki savaştan ve ortaya çıkan felaket niteliğindeki insani durumdan son derece kaygılıyız. Gazze kıtlıkla karşı karşıya. Bu kabul edilemez." dedi.

"Esirleri serbest bırakacak ve Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaşmasını sağlayacak bir ateşkes konusunda şimdi hızla anlaşmaya varmak kritik önem taşıyor." diyen von der Leyen, Refah'a yönelik geniş çaplı bir saldırının savunmasız sivil nüfusa yönelik risklerinden de büyük endişe duyduğunu bir kez daha vurguladı.

Von der Leyen, AB'nin Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılması için elinden geleni yaptığını belirterek, bu esnada iki devletli çözüme yönelik hazırlıklar da yapılması gerektiğine işaret etti.

İsrail'e çağrı

Guterres de Avrupa'nın küresel sahnedeki rolünün her zamankinden daha önemli olduğu karanlık bir dönemden geçildiğini söyledi.

Ukrayna'da iki seneyi aşkın süredir devam eden savaşta uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın yok sayıldığını vurgulayan Guterres, Gazze'deki durumla ilgili, "Çok geç olmadan, şimdi harekete geçmeliyiz. İsrailli yetkililere, Gazze genelinde insani yardım malzemelerine tam ve sınırsız erişim sağlamaları, uluslararası topluma da insani çabalarımıza tam destek vermeleri çağrısında bulunuyorum." dedi.

ETİKETLER
Gazze Avrupa Birliği Birleşmiş Milletler Filistin - İsrail Çatışması İsrail
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