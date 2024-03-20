Rusya: Ukrayna'da barış inisiyatifi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettarız

Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye’nin Ukrayna’da müzakere masasına dönülmesi hususunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğuna yönelik açıklamasını değerlendirdi.

Durumun çözümü, barış ve müzakere süreci lehinde konuşan, arabuluculuk çabalarını sunan herkese minnettar olduklarını belirten Zaharova, bu tip tekliflerde bulunan ülke ve hükümetlerin az olmadığını hatırlattı.

Zaharova, "Kolektif Batı'nın tüm gezegene neyi dayattığını anlayan dünya, uzun yıllardır yaptığımız gibi barışı, barışçıl bir senaryoyu, barışçıl bir çözümü giderek daha aktif bir şekilde destekliyor." dedi.

Bu yöndeki tekliflerin ne kadar gerçekçi olup olmadığına bakmadan herkese minnettar olduklarının altını çizen Zaharova, şöyle devam etti:

"Bu, kolektif Batı'nın, gerilimi tırmandırmaya yönelik saldırgan nitelikte bitmek bilmeyen açıklamalar yaptığı, silah tedarikine devam ettiği ve terör faaliyetlerini desteklediği bir dönemde barışa doğru ilerlemekle ilgili çok önemli bir mesajdır. Bu nedenle herkese minnettarız. Bu aynı şekilde Türk tarafının ve bizzat Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın inisiyatifi için de geçerlidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet başkanlığı seçimi zaferini tebrik etmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etmişti.