Çin Dışişleri Bakanı, 7 yıl aradan sonra Avustralya'yı ziyaret etti

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, başkent Canberra'da mevkidaşı Penny Wong ile bir araya gelerek Çin-Avustralya Dış İlişkiler ve Stratejik Diyalog Toplantısı'nın yedincisine katıldı.

Vang, 7 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ziyaretin ardından yaptığı konuşmada, iki ülkenin son yıllarda ilişkileri normalleştirmek için önemli adımlar attığını belirterek, "Her buluşmamızda aramızdaki güven daha fazla gelişiyor ve ilişkilerimiz ilerliyor. Stratejik iletişim, kuşkuları dağıtmak ve güveni artırmak açısından olumlu ve önemli bir adım." dedi.

Avustralyalı Bakan Wong da ilişkilerin yeniden istikrara kavuşturulmasının çaba gerektirdiğini vurgulayarak, iki ülke arasında Tayvan ile Güney Çin Denizi'ndeki gerilimlerle Sincan, Tibet ve Hong Kong'daki insan hakları sorunlarına ilişkin "önemli farklılıklar" bulunduğuna dikkati çekti.

Wong, İşçi Partisi hükümetinin farklılıkların diyalog yoluyla ve akılcı şekilde yönetilmesinden yana olduğunu kaydederek, "Pasifik'te çatışma riskini azaltacak önleyici bölgesel mimariye ihtiyaç olduğuna" işaret etti.

Çin'in ticaret kısıtlamalarından bazılarını kaldırmasını olumlu karşıladıklarını ifade eden Wong, dana eti ve deniz ürünlerindeki gümrük tarifelerinin kısa zamanda kaldırılmasını umduklarını dile getirdi.

İdama çarptırılan yazarın durumu gündeme geldi

Geçen ay Çin'de casusluk suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan Çin doğumlu Avustralya vatandaşı yazar Yang Hıngcün'ün durumunu da gündeme getiren Wong, "Dr. Yang Hıngcün'ü haklarını savunmaktan geri durmayacağız." dedi.

58 yaşındaki demokrasi savunucusu yazar Yang, üç yıl süren gizli yargılamanın sonunda iki yıl ertelemeyle idam cezası almıştı. Cezanın iki yılın ardından ömür boyu hapse çevrilmesi bekleniyor.

Çin-Avustralya ilişkilerinde gerilimli dönem

Avustralya, 2018'de iç politikada yabancı etkisini önlemeye yönelik yasal düzenlemeyle Çin'in ülkedeki bazı yatırımlarına karşı tedbirler almış ve Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'nin 5G ağ altyapısı kurmasını yasaklamıştı.

Canberra yönetiminin 2020'de ilk vakaların Çin'de görüldüğü COVID-19 salgınının kökenlerinin araştırılmasına yönelik Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bağımsız soruşturma talebinde bulunması da Çin'in tepkisini çekmişti.

Pekin yönetimi, Avustralya'dan arpa, şarap, dana eti ve ıstakoza kadar çok sayıda ürüne ithalat yasağı veya yüksek gümrük tarifeleri getirerek siyasi alandaki gerilimi ticari boyuta taşımıştı.

Avustralya'nın ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS ittifakına katılması da söz konusu oluşumu Pasifik'te kendisine karşı bir ittifak olarak yorumlayan Çin'in eleştirilerinin hedefi olmuştu.

İşçi Partisi iktidarında ilişkilerin yönü değişti

Avustralya'da muhalefetteki İşçi Partisi'nin 21 Mayıs 2022'de federal seçimleri kazanmasının ardından Anthony Albanese liderliğinde kurulan hükümet, halefi Muhafazakar Parti hükümetinin Çin ile ilişkilerde gerilimi yükselten yaklaşımını değiştireceğine dair işaretlerini vermişti.

Başbakan Albanese, Kasım 2023'te 7 yıl aradan sonra Pekin'i ziyaret etmiş, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde iki ülke için çatışma yerine diyalog ile işbirliği doğru tercih olduğu mesajını vermişti.