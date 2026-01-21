Japonya'da yanardağ yakınında turist helikopteri kayboldu

Yerel emniyet yetkililerine dayandırılan bilgilere göre, helikopter salı günü yerel saatle 10.52'de Aso şehrindeki bir hayvanat bahçesinden 10 dakikalık bir tur için havalandı ancak geri dönmedi.

Saat 16.00 sularında bir polis helikopteri, Aso Dağı'nın beş zirvesinden biri olan Nakadake krateri içinde bir hava aracına benzeyen bir nesne tespit etti.

Yetkililer, bulunan nesnenin kayıp helikopter olup olmadığını henüz doğrulamadı.

Arama çalışmaları devam ediyor

Yerel basın, helikopterin pilotunun 40 yıllık deneyime sahip 64 yaşında bir kıdemli pilot olduğunu bildirdi. Yolcuların ise biri erkek biri kadın iki Tayvanlı turist olduğu açıklandı.

ABD yapımı Robinson R44 tipi hava aracının, kaybolduğu sırada günün üçüncü gezi turunda olduğu belirtildi.

İşletmeci firma Takumi Enterprise, önceki iki seferde herhangi bir sorun yaşanmadığını açıkladı. Bölgede salı günü havanın bulutlu olduğu bildirilirken, akşam saatlerinde ara verilen arama çalışmalarına çarşamba sabahı yeniden başlandı.

İşletmeci firma uçuşları durdurdu

Jiji haber ajansına göre, yaşanan olayın ardından Takumi Enterprise tüm helikopter uçuşlarını askıya aldı. Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto prefektörlüğünde bulunan Aso Dağı'nın volkanik manzarası üzerindeki helikopter turları, bölgenin en önemli turistik faaliyetleri arasında yer alıyor.

Aynı firmaya ait bir gezi helikopteri, 2024 yılında Aso Dağı üzerinde acil iniş yapmış ve uçaktaki üç kişi yaralanmıştı. Aso Dağı son olarak Ekim 2021'de patlamış ve gökyüzüne devasa bir duman sütunu püskürtmüştü.