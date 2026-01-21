Açık -7ºC Ankara
Dünya
AA 21.01.2026 07:23

Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "çok iyi bir telefon görüşmesi" yaptık

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Çok iyi bir telefon görüşmesiydi" dedi.

Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "çok iyi bir telefon görüşmesi" yaptık

ABD Başkanı Trump, Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'na katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin nasıl geçtiği sorusuna Trump, "Çok iyi bir telefon görüşmesiydi." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Suriye'nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede DEAŞ ile mücadele ve Suriye'nin hapishanelerindeki DEAŞ'lıların durumu da ele alınırken, Erdoğan, bütün unsurlarıyla birlikte kalkınan, terörden arındırılmış, huzurlu bir Suriye'nin bölgenin istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de barışın tesisine yönelik çabaların devam ettiğini, Türkiye'nin bu konuda ABD ile eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdüreceğini belirtirken, Gazze Barış Kurulu'na daveti nedeniyle Trump'a teşekkür etti.

ABD Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan Türkiye- ABD İlişkileri
